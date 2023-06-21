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الأربعاء، 21-06-2023 06:11 ص

بدء فصل الصيف اليوم الأربعاء في الاردن

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الوكيل الاخباري - بدأ اليوم الأربعاء فصل الصيف والذي يصادف موعد الانقلاب الصيفي لهذا العام وذلك عند الساعة الخامسة وسبع وخمسون دقيقة مساءً، حيث تشرق الشمس في هذا اليوم من أقصى الزاوية الشمالية الشرقية ومقدارها ( 61 ) درجة في تمام الساعة ( 5 ) و ( 30 ) دقيقة ، وتغيب عند أقصى الزاوية الشمالية الغربية ومقدارها (299) درجة وذلك في تمام الساعة (7) و ( 45 ) دقيقة ، وبذلك يكون طول النهار ( 14 ) ساعة و( 15 ) دقيقة ، وهو أطول نهار خلال العام بينما يكون طول الليل ( 9 ) ساعات و ( 45 ) دقيقة وهو أقصر ليل خلال العام، ومع بداية الانقلاب الصيفي تكون الشمس عمودية تماما على مدار السرطان الذي يقع شمال خط الاستواء بمقدار 23.5 درجة تقريبا وفق مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب .اضافة اعلان


وأفاد آل خطاب بأنه في هذه الفترة تشهد المملكة عادةً أجواء حارة وموجات حر أحياناً نتيجة لتاثر المنطقة بما فيها المملكة بامتداد المنخفض الموسمي الهندي والذي قد يصل تأثيره احياناً إلى اواسط أوروبا، حيث ترتفع درجات الحرارة لتتجاوز خلال الموجات الحارة  حاجز 45 درجة مئوية احياناً في بعض مناطق المملكة خاصة مناطق البادية والأغوار والعقبة. فيما تشهد احياناً أجواء صيفية معتدلة الحرارة نتيجة تأثر المملكة بامتداد المرتفع الجوي من شرق المتوسط والذي يعمل على هبوب رياح غربية الى شمالية غربية تعمل على انخفاض درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها العامة لفصل الصيف. 

وأضاف آل خطاب  أن المعدل العام لدرجة الحرارة العظمى والمحسوب من الفترة (1991-2020) خلال فصل الصيف يبلغ في العاصمة عمان 32.5°س، فيما يبلغ المعدل العام لدرجة الحرارة الصغرى 20.3 س°، كما بلغت أعلى درجة حرارة عظمى مسجلة في مدينة عمان 43.5 س° بزيادة عن معدلها العام بمقدار 11.0 س° وذلك بتاريخ 30/07/2000 و20/08/2010، فيما بلغت اقل درجة حرارة صغرى مسجلة 10.2 س° وهي اقل من معدلها العام بمقدار 7.2 س° وذلك بتاريخ 31/06/1958.

 




 

 


 

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