بدء فصل الصيف فلكيا اليوم

الوكيل الاخباري - يبدأ فصل الصيف فلكياً اليوم الخميس الموافق 20 حزيران عند الساعة 11:50 مساءً بتوقيت الأردن، حيث تمثل هذه اللحظة الانقلاب الصيفي عندما تكون الشمس عمودية على مدار السرطان. يستمر فصل الصيف لمدة 93 يوماً و15 ساعة و52 دقيقة وفق رئيس قسم الفيزياء جامعة البلقاء التطبيقية الاستاذ الدكتور علي الطعاني .

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وقال الطعاني إن هذا اليوم يمتاز بأطول نهار وأقصر ليل في السنة في الأردن، إذ تشرق الشمس من أقصى الشمال الشرقي وتكون ظلال الأشياء عند الظهر هي الأقصر خلال السنة.



وتابع" يحدث الانقلاب الصيفي عندما تصل الشمس ظاهرياً إلى أقصى نقطة شمال السماء، بالتزامن مع وصول الكرة الأرضية إلى نقطة في مدارها يكون فيها القطب الشمالي عند أقصى ميل له نحو الشمس (حوالي 23.5 درجة). ينتج عن ذلك أطول نهار وأقصر ليل في السنة."



علما أن وقت الانقلاب الصيفي لا يحدث في نفس التاريخ كل عام، بل يعتمد على وقت وصول الشمس إلى أقصى نقطة شمال خط الاستواء السماوي، والذي يتراوح بين 20 إلى 22 حزيران في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. يعود هذا التغير في التاريخ إلى تأثيرات متعددة، مثل قوة الجاذبية من القمر والكواكب، بالإضافة إلى التذبذب الطفيف في دوران الأرض.

وجدير بالذكر انه وبعد يوم الانقلاب الصيفي ستبدأ الشمس ظاهرياً بالإنتقال نحو الجنوب من جديد في السماء وتبدأ ساعات النهار تتقلص تدريجياً كل يوم حتى موعد الإعتدال الخريفي في 22 أيلول المقبل.

