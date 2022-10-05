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الأربعاء، 05-10-2022 03:21 م

بدء فعاليات أسبوع البيئة والمناخ في إربد

مدينة_إربد


الوكيل الاخباري- نفذت مديرية حماية البيئة بمحافظة إربد اليوم الأربعاء، حملة النظافة الوطنية التي أطلقتها وزارة البيئة من مدرسة بشرى الثانوية للبنين، بالتعاون مع السفارة الفرنسية بمناسبة "أسبوع البيئة والمناخ".

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وأكد محافظ إربد رضوان العتوم الذي رعى انطلاق الحملة ضرورة نشر البرامج التوعوية والتثقيفية التي تحث على الأنشطة والممارسات التي يجب إتباعها للتخفيف من الآثار المدمرة لظاهرة الاحتباس الحراري، داعيًا الجهات المعنية إلى المشاركة في إنجاح فعاليات هذا الأسبوع للوصول إلى بيئة خالية من الملوثات.
وسيتخلل الأسبوع البيئي الذي يستمر حتى 12 الشهر الحالي، تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات في محافظات المملكة، تأكيدا على التزام وزارة البيئة بالاتفاقيات الدولية الرامية إلى تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات الملحة جراء تغير المناخ.


وسيجري توزيع 700 حاوية معدنية معلقة على محافظات الشمال في إطار حملة وطنية للنظافة العامة، ستشمل كل محافظات المملكة، وتوزيع 4050 حاوية معلقة وبلاستيكية حجم كبير، و10آلاف كيس لجمع النفايات قابلة للتحلل على مديريات ومكاتب البيئة في المحافظات لتنظيف الغابات والمتنزهات والمواقع السياحية، وتوزيع 5 آلاف بروشور توعوي على المدارس والمراكز الشبابية والسياحية.
وشارك بالحملة، مدير مديرية شرطة إربد العقيد خالد الدعجة، ومدير مديرية التربية والتعليم لقصبة إربد الدكتور محمد المومني، ومدير الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة لمنطقة الشمال عمر ارميثان، وعدد من أبناء المجتمع المحلي.

 




 

 


 

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