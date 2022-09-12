بدء فعاليات البرامج التدريبية في معهد تدريب مهني مادبا

الوكيل الإخباري- بدأت فعاليات البرامج التدريبية في معهد تدريب مهني مادبا للعام الحالي، والتي يشارك فيها 100 متدرب ومتدربة من أبناء محافظة مادبا.

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وقالت مديرة المعهد رجاء عليان إن البرامج التدريبية تشمل دبلوم مهني كهروميكانيك السيارات الهجينة، التجميل، الخياطة، مدخل بيانات، حاضنة اطفال/ مربية، مساعد كهرباء سيارات، وانتاج الطعام والشراب.



وأوضحت أن مدة التدريب لمدخل بيانات ومساعد كهرباء سيارات وحاضنة الاطفال 6 شهور، وللسيارات الهجينة والتجميل والخياطة لمدة عام تدريبي كامل.



وبينت أن المتدرب يحصل في نهاية البرنامج التدريبي على شهادة مزاولة مهنة معتمدة من المؤسسة، مؤكدة أنه تم اختيار هذه البرامج بعناية بحيث تلبي احتياجات سوق العمل وتمكن الخريجين من دخول سوق العمل.