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الأحد، 29-05-2022 04:51 م

بدء فعاليات التمرين العسكري الموج الأحمر/ 5

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الوكيل الإخباري - ضمن استراتيجية القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي التدريبية والأمنية لتعزيز العلاقات العسكرية مع الدول الشقيقة والصديقة، شاركت المملكة الأردنية الهاشمية في التمرين البحري المختلط “الموج الأحمر/5” والذي بدأت فعالياته اليوم الأحد، في المملكة العربية السعودية وبمشاركة الدول المطلة على البحر الأحمر وهي مصر، والسودان، وجيبوتي، واليمن والصومال.

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وقال قائد الأسطول الغربي قائد تمرين “الموج الأحمر /5” اللواء البحري الركن يحيى بن محمد العسيري: “إن الهدف من هذا التمرين والذي يستمر حتى الخميس المقبل، هو تعزيز الأمن البحري للدول المطلة على البحر الأحمر وحماية المياه الإقليمية وتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات القتالية بين البلدان المشاركة، وذلك لما يشكله البحر الأحمر من أهمية كبيرة لدول العالم كممر اقتصادي مهم، فضلاً عن كون التمرين يسهم في توحيد المفاهيم العسكرية ورفع الجاهزية القتالية لدى القوات المشاركة وتعزيز التنسيق العملياتي والاستخباري”.


من جانبه، أكد مدير التمرين العميد البحري الركن عبدالله بن متعب المطيري، أنه سيتم تطبيق جميع التدريبات العملية والنظرية خلال هذا التمرين، والتي تشكل جانباً تدريبياً مهماً لجميع القوات المشاركة.

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ويشارك في هذا التمرين الذي ينفذ في المملكة العربية السعودية، قوة من قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية المتمثلة بكتيبة المشاة البحرية/77 و مجموعة الضفادع البشرية، ويشتمل التمرين على عدة فرضيات خطط لها مسبقاً بشكل يتوافق مع ما تمتلكه القوات المشاركة من قدرات قتالية ومنظومات بحرية متطورة تعزز من جاهزيتها القتالية.


 




 

 


 

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