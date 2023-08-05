بدء فعاليات المؤتمر الأول في دراسات القدس

الوكيل الاخباري - عقد ملتقى القدس الثقافي اليوم السبت، بالتعاون مع كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، المؤتمر الأول في دراسات القدس، بمشاركة باحثين وأكاديميين عرب وأردنيين .
وتناول المؤتمر، الدور الأردني الهاشمي في الدفاع عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين ضد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، ودور الوصاية الهاشمية في المحافظة على مكانة القدس وتاريخها ورعايتها.
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