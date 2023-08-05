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السبت، 05-08-2023 08:43 م

بدء فعاليات المؤتمر الأول في دراسات القدس

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 الوكيل الاخباري - عقد ملتقى القدس الثقافي اليوم السبت، بالتعاون مع كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، المؤتمر الأول في دراسات القدس، بمشاركة باحثين وأكاديميين عرب وأردنيين .

وتناول المؤتمر، الدور الأردني الهاشمي في الدفاع عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين ضد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، ودور الوصاية الهاشمية في المحافظة على مكانة القدس وتاريخها ورعايتها.

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