بدء فعاليات المؤتمر الأول في دراسات القدس

الوكيل الاخباري - عقد ملتقى القدس الثقافي اليوم السبت، بالتعاون مع كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، المؤتمر الأول في دراسات القدس، بمشاركة باحثين وأكاديميين عرب وأردنيين .



وتناول المؤتمر، الدور الأردني الهاشمي في الدفاع عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين ضد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، ودور الوصاية الهاشمية في المحافظة على مكانة القدس وتاريخها ورعايتها.

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