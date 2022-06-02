بدء فعاليات الورشة العلمية ومختبر الماجستير للمساحة والجيوماتيكس في البلقاء التطبيقية

الوكيل الاخباري - بدأت في كلية الهندسة بجامعة البلقاء التطبيقية، اليوم الخميس، فعاليات الورشة العلمية ومختبر الماجستير الثاني للمساحة والجيوماتيكس والتي تأتي ضمن مشروع (erodite)، المدعوم من برنامج ايراسموس بلس، وبالشراكة مع جامعة جدارا وجامعة العلوم التكنولوجيا الأردنية.



وتهدف الورشة العلمية، التي افتتح فعالياتها رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد العجلوني، إلى تحديث خطط الدراسات العليا بتخصص هندسة المساحة والجيوماتكس واستخدام أدوات مراقبة الأرض في إدارة الموارد والتغيير المناخي والزراعة الذكية.

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