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الإثنين، 06-12-2021 09:54 م

بدء فعاليات درب المئوية في مأدبا

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الوكيل الاخباري - بدأت في مأدبا مساء اليوم الاثنين فعالية "درب المئوية" حول إنجازات الدولة الأردنية عبر المئوية الأولى من عمرها، والتي نظمتها مبادرة "مودة ورحمة" برعاية أمين عام وزارة الثقافة هزاع البراري وحضور مساعد محافظ مأدبا ماهر أخو ارشيدة.

وقال البراري إننا ننظر إلى الأمام ونحن ندخل المئوية الثانية للدولة الأردنية، رغم الصعاب التي تواجه الوطن، والتي تشد من عضد الدولة، مضيفاً: إن الأردن سيبقى الأقوى رغم كل الصعاب، ليبقى الفخر برجالاته وبشهدائه الذين قضوا على ثرى الأردن وفلسطين ومختلف بقاع الوطن العربي.

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