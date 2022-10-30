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الأحد، 30-10-2022 11:08 م

بدء فعاليات مؤتمر التطوير السياحي في الرصيفة

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الوكيل الاخباري - نظم منتدى ياجوز الثقافي بالتعاون مع وزارة الثقافة وبتنظيم من الجامعة الهاشمية/كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث, وبمشاركة جامعة آل البيت المؤتمر السياحي الأول لمدينة الرصيفة ضمن فعاليات الاحتفال بالرصيفة مدينة للثقافة الأردنية لعام 2022.

وأكد رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي خلال رعايته المؤتمر اهمية النهضة السياحية و الثقافية التي تجري في الرصيفة وابراز مساهمتها، مبديا دعم البلدية للفعاليات السياحة الثقافية التي ستقام في الرصيفة العام المقبل.

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