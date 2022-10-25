بدء فعاليات مؤتمر الشباب تطلعات ومسؤوليات في اليرموك

الوكيل الاخباري - بدأت في جامعة اليرموك، اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر الشباب الأردني بعنوان "تطلعات ومسؤوليات"، الذي نظمته الجمعية الأردنية للفكر والحوار والتنمية بالتعاون مع الجامعة ووزارة الشباب والمكتب التنفيذي لاحتفالية إربد العاصمة العربية للثقافة 2022.



وقال العين أحمد طبيشات، خلال رعايته المؤتمر، إن فئة الشباب تشكل أغلبية المجتمع الأردني وهي المسؤولة والقادرة على إحداث عملية التغيير، وبناء المجتمع في مختلف مناحي الحياة، لافتاً إلى أن رؤية جلالة الملك للشباب الأردني تتجلى في توجيهات جلالته للحكومات المتعاقبة بالعمل على تدريبهم وتأهيلهم للانخراط في عملية البناء والتنمية بصفتهم الأكثر قدرة على مواجهة تحديات العصر.

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