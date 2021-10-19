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الثلاثاء، 19-10-2021 03:14 م

بدء فعاليات مؤتمر المشهد الثقافي الاردني ماضيا وحاضرا ومستقبلا

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الوكيل الإخباري- بدأت اليوم الثلاثاء فعاليات "مؤتمر المشهد الثقافي الأردني ماضيا وحاضرا ومستقبلا"، بمشاركة ملتقيات ومؤسسات عامة وخاصة وشخصيات ثقافية وسياسية وإعلامية وأكاديمية.

ونظم المؤتمر بدورته الرابعة ملتقى الأردن الثقافي في المركز الثقافي الملكي لإتاحة الفرصة للمعنين من جهات رسمية وخاصة تناول هذا المشهد الثقافي والبحث في آفاقه وتحدياته ووضع تصور وخارطة طريق لتعزيز مسيرته وتطوره.

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وقال رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري في كلمته التي ألقاها في حفل الافتتاح، إن الحرية والعدالة مرتكزات أساسية في أي مجتمع لصناعة الثقافة وهي الدافع والمحرك السياسي الحقيقي للسير في المؤسسية والمؤسسات الدستورية واحترام الدستور.

 

بدوره أوضح رئيس الملتقى الدكتور محمد حياصات، أن الملتقى جاء ليؤكد أهمية الثقافة في حياة الأمم وضرورة دعم المجهودات العاملة في قطاع الثقافة الوطنية تجسيدا للمثل والقيم العليا وتشجيعا لقيم الابداع من موروثنا الحضاري والانساني.

 

 

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