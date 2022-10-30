بدء فعاليات مبادرة إبداع بجامعة العلوم والتكنولوجيا

الوكيل الاخباري - بدأت بجامعة العلوم والتكنولوجيا، اليوم الأحد، فعاليات "مبادرة إبداع" التي نظمتها كلية الصيدلة بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة في الجامعة، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة هيفاء النجار.



وأشارت النجار أن الأردن كان وسيظل يطلق الإبداعات ويقدمها للعالم، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني وطاقات الشباب الاستثنائية، معبرة عن فخرها بطلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا وتميز مواهبهم خلال هذه المبادرة.

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