بدء فعاليات معسكر التماسك الاجتماعي بمركز شابات الرمثا

الوكيل الإخباري- بدأت اليوم الخميس في مركز شابات الرمثا، فعاليات اليوم الأول من معسكر التماسك الاجتماعي ( عطاء وانتماء ) ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2022 و للفئة العمرية 18- 24.

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وأكدت رئيسة المركز روان الزعبي، أهمية معسكرات الحسين للعمل والبناء (عطاء وانتماء) لهذا العام بهدف استثمار أوقات فراغ الشباب المشاركين في العطلة الصيفية، وتعزيز مهاراتهم وإبداعاتهم المختلفة وتمكينهم من التفاعل مع تغيرات العصر، ومواكبة متطلبات العصر الجديدة بأساليب غير تقليدية وإكسابهم المزيد من المهارات والمعارف الجديدة.



واستضاف المركز المدربة ميساء خزاعلة، التي تناولت موضوعاتٍ حول مهارات إدارة الذات والوقت والثقة بالنفس والتفكير الناقد وتطبيقها بأسلوب صحيح وحل المشكلات التي تواجه الافراد فضلا عن محور التماسك الاجتماعي.



وبينت الخزاعلة أهمية التماسك الاجتماعي بين أفراد المجتمع الواحد وتعزيز العادات والتقاليد والقيم الإيجابية لدى الجميع، والسمات المجتمعية للأفراد والجماعات والمهارات الشخصية وانعكاساتها على بناء الشخصية القيادية لدى الشباب والشابات.