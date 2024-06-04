بدء فعاليات ملتقى الذكاء الاصطناعي وابتكار منتجات مالية صديقة للعميل

الوكيل الاخباري- بدأت في عمان اليوم الثلاثاء، فعاليات ملتقى "الذكاء الاصطناعي وابتكار منتجات وخدمات مصرفية ومالية صديقة للعميل"، والذي ينظمه مركز الأردن للتنمية وبرعاية جمعية البنوك في الأردن .

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وبحسب بيان للمركز، يشارك في الملتقى أكثر من أربعين خبيراً في تطبيقات التكنولوجيا المالية الحديثة والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة يمثلون أكثر من 20 مؤسسة مصرفية ومالية أردنية وعربية وعدد من الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة.



وقال مدير عام مركز الأردن اليوم للتنمية محمد الفقير، إن الثورة الصناعية الرابعة أدت إلى نشوء الاقتصاديات الرقمية بمجالاتها المختلفة، سواء المصرفية أو المالية أو الاتصالات.



وأضاف، نفخر بأن الأردن يشهد في السنوات القليلة الماضية تطوراً ملحوظاً في كل تطبيقات التكنولوجيا المالية، وقد جاء الذكاء الاصطناعي ليعطي دفعة قوية للتعاملات المالية المتطورة التي تغلبت على عوائق المسافة والمكان والوقت والمخاطر التقليدية ما وفر بيئة أكثر استقرارا وسهولة وأماناً وإنجازاً للصناعة المصرفية وللتعاملات المالية بجميع انواعها.