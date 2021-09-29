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الأربعاء، 29-09-2021 12:21 ص

بدء فعاليات ملتقى جرش النقدي

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الوكيل الاخباري - بدأت الثلاثاء فعاليات ملتقى جرش النقدي "الآفاق الجديدة للدراما العربية"، في قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الملكي، ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون الدورة 35، بمشاركة فنانين عرب وأردنيين قدموا قراءات نقدية حول الفجوة الرقمية الصناعية والفعل الصناعي للسينما العربية "الذكاء الاصطناعي".

وقدم المشاركون في الجلسة النقدية، والتي ادارتها الفنانة الاردنية مارغو حداد، قراءاتهم النقدية حول آفاق الدراما العربية وتحديات الوطن العربي و "الذكاء الاصطناعي".

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