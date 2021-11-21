بدء فعاليات مهرجان العلوم بالزرقاء

الوكيل الاخباري - بدأت اليوم الاحد في غرفة تجارة الزرقاء، فعاليات مهرجان العلوم 2021، والذي تنظمه مكتبة درب المعرفة بمؤسسة عبد الحميد شومان بحضور جمع من الأطفال وأهاليهم، مع مراعاة الحفاظ على الالتزام بأوامر الدفاع وارتداء الكمامات و التباعد بين الأفراد.



واشتملت فعاليات المهرجان الذي استهدف الفئات العمرية ما بين (3-6)، و(7–11)،و (12–16)، على العديد من الفقرات المتنوعة تمثلت: بعرض علمي مباشر قدمه فريق درب المعرفة، وأنشطة علمية لجميع الفئات، وقراءة قصص علمية بطريقة تفاعلية حوارية، واجراء تجارب علمية، وأنشطة علمية تعليمية كفقاعات الماء، الى جانب القاء الضوء على أهمية الكتب العلمية، تأكيداً على أن المكتبة هي الأساس لكل العلوم والمكان الأول للإجابة على مختلف التساؤلات.

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