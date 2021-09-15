بدء فعاليات مهرجان مؤاب الشعري بالكرك

الوكيل الاخباري - انطلقت الثلاثاء فعاليات مهرجان مؤاب الشعري الثالث بالكرك تحت عنوان: "الكرك والقدس توأمان" والذي تنظمه مديرية ثقافة الكرك بمشاركة شعراء من الاردن وعدد من الدول العربية.



وأكد امين عام وزارة الثقافة هزاع البراري خلال رعايته حفل الافتتاح مندوبا عن وزير الثقافة عمق العلاقات التاريخية بين الأردن وفلسطين مستذكرا دور الاردن ومواقفه الوطنية دفاعا عن أرض فلسطين ومقدساتها، وكذلك دور الهاشميين من خلال الإعمار الهاشمي والوصاية على المقدسات .

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