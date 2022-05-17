الثلاثاء 17-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

وزارة المياه: 500 مليون متر مكعب العجز المائي السنوي في الأردن

الصحة العالمية تصدر تحذيرات خطيرة مع تأكيد حالات إصابة بفيروس جدري القردة القاتل

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الطفيلة الاربعاء - أسماء

سيدة تصرخ من ضيق حالها.. وتناشد أهل الخير لمساعدتها

خبير نفطي يتوقع رفع أسعار المحروقات محلياً الشهر القادم - أرقام

النتائج النهائية للانتخابات النيابية في لبنان- أسماء

لا شبهة جنائية.. العثور على جثة شخص بمنزله في أبو نصير

ليبيا: مواجهات مسلحة بعد دخول حكومة باشاغا طرابلس

روسيا تقفز إلى المركز الرابع بين أكبر موردي النفط للهند

الخلايلة: تكلفة الحج هذا العام ستكون كما الأعوام الماضية وغرف 3 و 4 نجوم للحجاج الأردنيين

الثلاثاء، 17-05-2022 11:32 ص

بدء موسم التنقيبات الأثرية في موقع أم قيس

7afryat18


الوكيل الإخباري - بدأ فريق آثاري من جامعة اليرموك برئاسة عميد كلية السياحة والفنادق بالجامعة الدكتور عاطف الشياب اليوم الثلاثاء، أعمال الحفريات العلمية المنظمة في نفق أم قيس الأثري المركزي، الذي يقع تحت المعبد الهلنستي في مركز المدينة والى الشمال من شارع الديكومانوس.

اضافة اعلان


وقال الدكتور الشياب، إنه سيتم في هذا الموسم الكشف عن امتدادات واتجاهات هذا النفق ومعرفة طبيعته والبقايا الأثرية الموجودة في النفق والتعرف على طبيعته من الناحية الوظيفية، والوصول إلى أهم التقنيات التي استخدمت في عمليات حفره، إضافة إلى معرفة طبيعة المواد المستخدمة في القصارة وتحديد امتدادات هذا النفق وأبعاده.


وبين أنه سيتم عمل دراسة معمارية تحليلية لهذا النفق لمعرفة طبيعته ووظيفته المعمارية والفترة الزمنية التي بني فيها، وذلك من خلال الرسومات والمخططات والصور، حيث سيقدم هذا المشروع معلومات أثرية ومعمارية وتاريخية جديدة عن هذا النفق الهام، مع وضع تفسير علمي لهذا النفق ومعرفة علاقته بباقي الأنفاق الأخرى والتي تم الكشف عنها في مدينه أم قيس الأثرية سابقا، ومقارنة ذلك مع الأنفاق الموجودة في مدن الديكابولوس الأخرى.


وأكد الشياب أن الهدف من إجراء مثل هذه الحفريات هو تأهيل هذا النفق ليصبح جاهزا لاستقبال الزوار، وتقديمه بطريقة علمية منسجمة مع بقية أجزاء مدينه أم قيس الأثرية، إضافة إلى توعية أبناء المجتمع المحلي بأهميته آثار منطقتهم، وذلك من خلال إشراكهم بالكشف عن بقايا هذا النفق وتعريفهم بأهمية الآثار من الناحية الاقتصادية لخلق تنمية مستدامة تهدف للمحافظة على آثار وتراث مدينة أم قيس من العبث والتخريب.


يشار إلى أن فريق الحفرية وبإشراف الدكتور الشياب، قد كشف في المواسم السابقة عن بعض الجدران والأرضيات والمنشآت المعمارية التي تعود للفترتين الهلنستية والرومانية والبيزنطية والإسلامية، كما تم الكشف عن منصة بنيت جدرانها من حجارة ضخمة ومهذبة تبين من خلال التأريخ والتحليل الأولي أنها تعود للعصر الهلنستي، وأن اكتشاف هذا المعبد يعتبر من الاكتشافات النادرة في الأردن بشكل خاص والمنطقة بشكل عام.


ويتوقع الشياب خلال هذا الموسم الكشف عن المزيد من امتدادات هذا النفق المائي الهام، والذي كان في الفترة الرومانية مرتبطا بأنفاق وقنوات فرعية تزود كافة المنشآت والأوابد المعمارية المنتشرة في كافة أنحاء مدينة أم قيس الأثرية، إضافة للوصول إلى النفق المقنطر الواقع تحت الشارع الرئيسي (الديكومانوس) الممتد من الشرق إلى الغرب.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
168303Image1-1180x677_d

وزارة المياه: 500 مليون متر مكعب العجز المائي السنوي في الأردن

1044486_556065834432178_159992258_n

مركز شابات المزار الشمالي ينظم مسيرا كشفيا الى صمد الأثرية

c88cb347-unnamed-file

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الطفيلة الاربعاء - أسماء

0L5A1066

1157 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

52a36314-86a2-40ba-bb39-805364017a7a

أموال الضمان: مشروع زراعي استراتيجي لتحقيق الأمن الغذائي في الأردن

001

المستقلة للانتخاب: تسلمنا ملف الأحزاب السياسية رسميا

أخبار متعلقة
مبنى الرئاسة في جامعة اليرموك- (أرشيفية)

ترقيات وتشكيلات أكاديمية في اليرموك - أسماء

مبنى الرئاسة في جامعة اليرموك- (أرشيفية)

ندوة في اليرموك عن الرؤية الشرعية لثبوت الشهر القمري

f1b24d4c-5193-42cd-9d8c-17e6d3206823

توضيح من الضمان بشأن الزيادة السنوية على الرواتب وشمول متقاعدي المُبكر فيها

0L5A1065

1083 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

0L5A1045

أسعار الخضار في إربد تواصل انخفاضها

أين_تقع_جامعة_مؤتة

دورة في جامعة مؤتة عن توليد الأفكار الريادية