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الإثنين، 17-10-2022 09:21 ص

بدء هدم مستشفى الزرقاء القديم لإعادة تأهيله

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الوكيل الإخباري - بدأت وزارة الصحة بالتعاون مع مجلس محافظة الزرقاء بهدم مبنى مستشفى الزرقاء القديم وإعادة تأهيله.

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وبين رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور ماجد الخضري أن مستشفى الزرقاء القديم المعروف باسم مستشفى الحاووز والذي أنشئ عام 1952 تم المباشرة بهدمه في اعقاب فحوصات فنية أكدت عدم صلاحيته للاستخدام .


وقال إن عطاء الهدم أحيل على إحدى الشركات الخاصة الذي باشرت بتنفيذ مشروع الهدم.


وأشار الى ان الشركة التي أخذت عطاء الهدم والذي تصل مدته 90 يوما ستسلم الموقع خالي من الأنقاض لوزارة الصحة ليصار إلى إعادة تأهيل الموقع .


وقال الخضري سيتم الإبقاء على بعض المباني الصالحة للاستخدام في الموقع مثل مبنى الإدارة والذي سيتم استخدامه اما كمركز اسعاف وطوارئ أو مركز صحي شامل .

 




 

 


 

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