بدران تفوز بجائزة عالمية بمجال الأعمال والريادة

الوكيل الإخباري - منحت مؤسسة تحدي ريادة الأعمال الدولية للنساء في نيويورك بتوصية وترشيح من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ريم بدران جائزتها الدولية بصفتها من أنجح نساء العالم بمجال الأعمال والريادة ودعم المرأة من خلال مؤسسات المجتمع المدني والشباب والريادة.

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وقالت بدران في تصريح صحفي اليوم السبت، انها نالت الجائزة بعد أن رشحتها لذلك منظمة (اليونيدو)، بفعل جهودها العديدة سواء بالقطاع الخاص او مؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة لأعمالها الخاصة.



واضافت انها نالت الجائزة عن المنطقة العربية الى جانب سيدة اخرى من مملكة البحرين، مؤكدة أن الجائزة ستسهم في إبراز دور المرأة الأردنية على مستوى العالم وإظهار امكاناتها ودورها الكبير والرائد بعملية التنمية الاقتصادية.

وأوضحت أن الفوز بالجائزة يؤكد مكانة المرأة وقدرتها على أن يكون لها دور فاعل بالنشاطات الاقتصادية وإدارة مشروعتها الخاصة والتأثير والحضور من خلال الشركات الصغيرة والمتوسطة.



وأوضحت بدران ان الاعلان عن الفوز بالجائزة جاء على هامش المؤتمر السنوي لمؤسسة تحدي ريادة الأعمال الدولية للنساء، الذي عقد في نيويورك قبل أيام بحضور المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويلا .

وأسست بدران التي شغلت سابقا عضوية مجلس النواب السادس عشر، شركة الحرة لإدارة وتطوير المشاريع التي تعنى بالاستشارات وهيكلة الشركات والاستثمار وخدمة أنظمة دعم الشركات بالعاصمة عمان.



وتشغل بدران، التي عملت سابقا نائبا لرؤساء غرفتي تجارة الاردن وعمان، عضوية العديد من مجالس إدارة شركات مساهمة عامة بالمملكة ودول الخليج العربي، تعمل بمجالات الاستثمار والاستشارات الهندسية.



وتعد مؤسسة تحدي ريادة الأعمال الدولية للمرأة منظمة غير ربحية مسجلة في نيويورك كمبادرة عالمية لتقديم المعلومات عن السوق وفرص التواصل والتعليم والتوجيه لصاحبات الأعمال الناجحات، ودعمهن في اكتساب وتوسيع الوصول إلى الأسواق الدولية، وفي الترويج لهن ولعلاماتهم التجارية، بالتعاون من غرف التجارة ومنظمات الأعمال النسائية العالمية.



وتهدف المؤسسة التي تضم 337 سيدة أعمال من 40 دولة، إلى سد الفجوة بين رياديي الأعمال من الإناث والذكور، بما يسهم في زيادة النمو الاقتصادي، ويرفع معدلات التمكين الاجتماعي والثقافي للمرأة.



وتمنح كل عام جائزة للنساء اللاتي يمتلكن أو يدرن شركات ويحملن برنامجاً للمسؤولية الاجتماعية للشركة، بعد ترشيحهن من قبل غرف التجارة أو منظمات الأعمال النسائية من مختلف الدول.

