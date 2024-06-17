"بدر الفراولة" يزين سماء الاردن السبت القادم

الوكيل الاخباري- في ظاهرة فلكية نادرة، يزين بدر حزيران او بدر الفراولة سماء الأردن والمنطقة العربية صباح ومساء يوم السبت، حيث يكتمل بدر الفراولة الوردي الساعة 4:10 فجر يوم السبت 22 حزيران 2024 بتوقيت الاردن ، وتستمر مشاهدة غروب هذا البدر حتى الساعة 5:21 صباح السبت في الأفق المستوي في اتجاه الغرب وبزاوية 236 درجة ، وكذلك شروقه الساعة 8:35 مساء يوم السبت في اتجاه الشرق وبزاوية 121 درجة مع الأفق حيث يظهر قريبا مع الأفق بلونه البرتقالي الجميل وفق رئيس الجمعية الفلكية الأردنية عمار السكجي.

اضافة اعلان



وقال السكجي في بيان إن "هذه الظاهرة نادرة وهي أن بدر الفراولة قريب من الناحية الزمنية من الانقلاب الصيفي تقريبا، وهذا البدر يكون عكس الشمس في شروقه وغروبه، حيث انه يشرق عند غروب الشمس، ويغرب عندما تشرق الشمس، وكذلك عندما تكون الشمس في أدنى مستوياتها، يكون البدر في أعلى مستوياته."



وتابع " بسبب ان هذا البدر يكون منخفض جدًا في مداره، فسيظهر أكبر من أي وقت مضى، وهذا ما يسمى "وهم القمر" وخاصة عند غروبه صباحا او شروقه مساء. لا تفوّت فرصة مشاهدة هذا القمر المنخفض والكبير والذي يشبه الشمس البرتقالية لبضع ساعات ثمينة، وهذه دعوة لهواة التصوير لالتقاط صور أيقونية لهذا البدر في مناطق الأردن وخاصة المناطق السياحية والأثرية والمدن وبين البنايات وفوق المآذن والمعالم الأخرى.".



وأضاف أن بدر الفراولة او بدر الميد يتزامن مع الانقلاب الصيفي والتي هي ظاهرة فلكية نادرة تحدث كل 20 عام تقريبا، حيث ان لحظة الانقلاب الصيفي تحدث يوم الخميس 20 حزيران الساعة 11:50 م حسب توقيت الاردن وهذا ما تشير إليه تقاليد الويكا وتقاليد العصور الوسطى الأنجلوساكسونية إلى البدر المكتمل الأقرب إلى الانقلاب الصيفي باسم قمر الميد.



علما انه يُطلق على بدر حزيران اسم بدر الفراولة، في حين أن الفراولة هي بالتأكيد ذات لون وردي محمر وهي مستديرة الشكل، فإن أصل اسم "بدر الفراولة" لا علاقة له بلون القمر أو مظهره، على الرغم من الصور المثيرة التي يظهر القمر عادةً باللون الأحمر او البرتقالي عندما يكون قريبًا من الأفق ، والسبب مرتبط بفيزياء الغلاف الجوي، لأن أشعة الشمس تمر عبر الطبقات الأكثر كثافة في الغلاف الجوي.



