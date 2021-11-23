بدنا حق خالد يتصدر تويتر

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة -
تصدر وسم #بدنا_حق_خالد عبر منصة تويتر إثر اعتداء مجموعة من الأشخاص على المواطن خالد عبدالهادي في منطقة الصويفية.
وطالب النشطاء اليوم الثلاثاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" معاقبة كل شخص يخل بأمن وأمان المجتمع.
و تعاطف النشطاء مع الشاب خالد قائلين " من الممكن أي شخص يتعرض لمثل هذه الحادثة"
وكان الناطق الإعلامي عامر السرطاوي أكد أنه ومنذ تلقي البلاغ بوشر التحقيق في الحادثة وجرى تحديد هوية الأشخاص كافة وأُلقي القبض على أربعة أشخاص منهم واعترفوا بالتحقيق معهم بقيامهم بملاحقة الشخص إثر اعتقادهم أنه شخص آخر توجد خلافات سابقة بينهم ويقوم بتهديدهم،وجرى تحويل القضية للقضاء .
كل شي صار يوجع القلب— Myrvat 🇵🇸🇯🇴 (@Myrvat2) November 23, 2021
الأخبار هاي كنا نسمع عنها بشوارع اوروبا وشيكاغو وغيرها......
صار الواحد يخاف يمشي بالشارع #بدنا_حق_خالد
#بدنا_حق_خالد وبطريقكم حق شعب تعبان ومأزم عرغيف خبز— O.V ¹¹¹¹ (@omaragozz) November 22, 2021
حق خالد هو حق لهذا الشعب الخالد الذي لم يعد يملك الا الامان #بدنا_حق_خالد— .. A.Assaf (@mohand555555) November 22, 2021
#بدنا_حق_خالد— ρн🇵🇸 (@_ISpain_) November 22, 2021
اوعكم تنسوا حق صاحبنا خالد اوعكم تسكتوا!!
لمتى كل قصة لازم نعملها تريند و هاشتاق عشان ناخد حقوق الي هي ابسط متطلبات الحياة #بدنا_حق_خالد— SCATTER 𓂆 (@Scatter02_) November 22, 2021
بعد قصة خالد ، و القصص يلي شفتها بالكومنت و حوادث ثانيه ، شو بده يقنعني اروح ع الدوام بكرا 🥲 فعلاً مو لازم ينسكت على الموضوع— ﮼رغد ﮼المحتسب (@Raghad_HM99) November 22, 2021
#بدنا_حق_خالد
مش هيتاخد حق الشب كالعادة لو ما صارت قضيته قضية رأي عام مشان هيك #بدنا_حق_خالد— RUJEENA (@RawRuj) November 22, 2021
الحمدلله على نعمة الأمن والأمان— غسان نديم (@aqsaitis) November 22, 2021
لا يصدق!!!
#بدنا_حق_خالد