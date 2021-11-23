بدنا حق خالد يتصدر تويتر

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة -



تصدر وسم #بدنا_حق_خالد عبر منصة تويتر إثر اعتداء مجموعة من الأشخاص على المواطن خالد عبدالهادي في منطقة الصويفية.



وطالب النشطاء اليوم الثلاثاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" معاقبة كل شخص يخل بأمن وأمان المجتمع.



و تعاطف النشطاء مع الشاب خالد قائلين " من الممكن أي شخص يتعرض لمثل هذه الحادثة"



وكان الناطق الإعلامي عامر السرطاوي أكد أنه ومنذ تلقي البلاغ بوشر التحقيق في الحادثة وجرى تحديد هوية الأشخاص كافة وأُلقي القبض على أربعة أشخاص منهم واعترفوا بالتحقيق معهم بقيامهم بملاحقة الشخص إثر اعتقادهم أنه شخص آخر توجد خلافات سابقة بينهم ويقوم بتهديدهم،وجرى تحويل القضية للقضاء .

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الأخبار هاي كنا نسمع عنها بشوارع اوروبا وشيكاغو وغيرها......

صار الواحد يخاف يمشي بالشارع كل شي صار يوجع القلبالأخبار هاي كنا نسمع عنها بشوارع اوروبا وشيكاغو وغيرها......صار الواحد يخاف يمشي بالشارع #بدنا_حق_خالد November 23, 2021

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#بدنا_حق_خالد

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