براتب 550 دينار وضمان اجتماعي.. سفارة الهند في عمّان تُعلن عن شاغر وظيفي

الوكيل الإخباري - أعلنت سفارة الهند في الأردن عن توفر شاغر لوظيفة كاتب براتب قدره 550 دينار أردني شهريا، بالاضافة إلى الضمان الاجتماعي.

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وبين إعلان السفارة المنشور على الصحف اليوم الخميس، أن يكون المتقدم حاصل على درجة جامعية ويجيد اللغة الإنجليزية والعربية ومعرفة جيدة ببرامج الكمبيوتر ويفضل أن يكون لديه خبرة في العمل في البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية.



ونوه إلى أنه ستعطى الأولوية للمرشحين الذين لديهم خبرة في التسويق والتجارة والمجالات ذات الصلة.



ودعا الإعلان الراغبين بالتقدم ارسال السيرة الذاتية، من تاريخ نشر الإعلان حتى 1 كانون أول المقبل على البريد الالكتروني التالي:



[email protected]

[email protected]



