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الأربعاء، 19-01-2022 09:55 ص

برامج إغاثية للشتاء من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

مخيم


الوكيل الإخباري - نفذت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية خلال الشهرين الماضيين وضمن برامجها الإغاثية العديد من المشروعات في مختلف محافظات المملكة دعما للأسر العفيفة من الأسر الأردنية وأسر اللاجئين السوريين والفلسطينيين، للتخفيف من أعباء فصل الشتاء.

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وقال بيان صادر عن الهيئة، اليوم الأربعاء، إن المساعدات اشتملت على طرود غذائية وبطانيات وملابس وكوبونات محروقات، ومدافئ كاز وغاز وفرشات، إضافة الى كرفانات وبعض المساعدات الصحية.


ولفت البيان إلى أن عدد المستفيدين من المساعدات وصل منذ بدء فصل الشتاء إلى أكثر من 20 ألف أسرة عفيفة في مختلف محافظات المملكة، إضافة الى قافلتي مساعدات إغاثية متنوعة الى الشعب الفلسطيني الشقيق، موضحا ان الهيئة ستستمر خلال الفترة المقبلة بتقديم المساعدات الشتوية الى نهاية الموسم.


وقال أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي إن الهيئة تسعى للوصول الى أكبر عدد ممكن من الأسر العفيفة، وتعمل جاهدة الى ملاءمة هذه المساعدات مع احتياجات الأسر والظروف السائدة مثل فصل الشتاء الذي نعطيه أهمية بالغة لما يتطلبه من توفير مواد ضرورية مثل البطانيات والمدافئ ومستلزماتها والملابس، إضافة الى الطرود الغذائية للتخفيف من أعباء هذا الفصل، جنبا الى جنب مع تنفيذ المشروعات الإغاثية والتنمية المستدامة، والاستمرار بإرسال قوافل المساعدات الى الشعب الفلسطيني.


وبين أن الهيئة تسير بخطى ثابتة وضمن خطط استراتيجية مرنة تمكنها من التكيف مع أي طارئ او اي ظرف متغير، لافتا إلى أن الكوادر تعمل بشكل دؤوب لتأمين المساعدات وإيصالها الى مستحقيها.


وقدم الشبلي شكره لجميع المتبرعين الداعمين لرؤية الهيئة ورسالتها من مؤسسات وجمعيات محلية ومنظمات دولية، معربا عن تقديره لهم ولجهودهم التي تعزز دور الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في تحقيق اهدافها.


 




 

 


 

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