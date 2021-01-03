الأحد 03-01-2021
الوكيل الاخباري

برج خليفة يتزين بصورة طبيب اردني .. لهذا السبب

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الأحد، 03-01-2021 06:53 م

برج خليفة يتزين بصورة طبيب اردني .. لهذا السبب

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الطبيب الاردني زيد السمكري عبر تطبيق انستغرام انه سعيد جداً بتزيين برج خليفة في دبي بصورته لتشجيع الناس على ارتداء الكمامة .
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واشار انه اول طبيب اردني يظهر على شاشات البرج ، وانه فخور بما قدم من اجل العلم وفخور بدعم المتابعين .

وقال السمكري " شكراً دولة الامارت، شكرًا #تيك_توك على هذه الثقة".

يشار ان الطبيب زيد السمكري طبيب جراحة تخرج من جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية وبدأ بتقديم فقرة طبية على الانستغرام منذ سنتين

 والدكتور السمكري يقدّم محتوى طبي بطريقة مبتكرة على "تيك توك" ويصل الى عدد كبير من المجتمع العربي .

 




 

 


 

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