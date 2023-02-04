برعاية الخصاونة.. انطلاق أعمال ملتقى قادة الإعلام العربي في عمان الأحد

الوكيل الإخباري - تبدأ فعاليات الدورة الثامنة من ملتقى قادة الإعلام العربي في العاصمة عمان يوم غد الأحد، والذي ينظمه الملتقى الإعلامي العربي، بالتعاون مع قطاع الإعلام والاتصال في جامعة الدول العربية، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.

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وقال الأمين العام لهيئة الملتقى الإعلامي العربي ماضي عبدالله الخميس في تصريحات صحفية، إن الملتقى يستعرض عبر ثلاث جلسات حوارية واقع ومستقبل الإعلام العربي وسبل معالجة الخلل الذي يعيشه الإعلام، وكيفية التعامل مع المتغيرات الكثيرة الطارئة على صناعة الإعلام.



وأعرب الخميس عن شكره للأردن قيادة وحكومة على استضافة هذا الحدث الإعلامي، مثنيا على دور المؤسسات الإعلامية الأردنية وحرصها على المشاركة في فعاليات الملتقى.



ويشارك في الملتقى نخبة من أبرز الإعلاميين العرب، وعدد من مسؤولي مؤسسات إعلامية عربية حكومية وخاصة، إلى جانب عدد من الكتاب والأكاديميين من أصحاب الخبرات المختلفة في مجال الصحافة والإعلام.