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الأحد، 04-09-2022 01:52 م

برعاية ملكية .. المركزي يستضيف الأربعاء منتدى السياسات العالمي 2022

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الوكيل الإخباري - يستضيف البنك المركزي الأردني، تحت رعاية جلالة الملك عبد الله الثاني، الأربعاء المقبل، منتدى السياسات العالمي، في البحر الميت، تقديرا للدور الفاعل للأردن، في مجال الاشتمال المالي، حيث يعقد تحت عنوان "المضـي معا: نحو مستقبل مرن وشامل ومستدام"، حيث يمتد حتى الجمعة المقبلة.

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وينطلق المنتدى بالتعاون والشراكة مع تحالف الاشتمال المالي، بحضور محافظ البنك المركزي عادل شركس، والمدير التنفيذي لتحالف الاشتمال المالي ألفريد هانيغ.


ويسلط المنتدى الضوء على أهم وأبرز ما قدمه الأردن من مبادرات وتعزيزا للابتكار على صعيد تعزيز الاشتمال المالي، في ظل نجاح المملكة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي (2018 2020) والتي تكللت برفع نسبة الشمول المالي من 33.1% إلى 43.1% مقاسـاً بملكية الحسابات وتقليص الفجوة الجندرية من 53% إلى 22%، بحسب البيانات الأولية للدراسة المسحية للطلب والعرض المنفذة من قبل البنك.


وتأتي استضافة منتدى السياسات العالمي تأكيدا على الدور المحوري للمملكة إقليميا وعالميا في تعزيز الاشتمال المالي، حيث يعتبر المنتدى محطة التقاء نخبة من ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات المالية العالمية، ولإبراز تميز القطاع المالي والمصرفي الأردني على الصعيد الإقليمي والعالمي ويسلط الضوء على جهود المملكة المستمرة في دعم وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في المملكة عبر سياسات واستراتيجيات الاشتمال المالي.

 




 

 


 

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