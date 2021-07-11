برك سلطة وادي الأردن في الأغوار مصائد لأرواح المواطنين مع تغيب تام للحراسة.. صور

الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - ناشد مواطنون في الأغوار الجنوبية الجهات المعنية من سلطة وادي الأردن ودفاع مدني غور الصافي ولجنة السلامة العامة في الأغوار النظر بعين الاعتبار للخطر الذي تشكله البرك الزراعية، وبرك سلطة وادي الأردن "النقع" على المدنيين في المنطقة.

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وقال المواطنون لـ الوكيل الإخباري إن هذه البرك تشكل خطراً كبيراً على حياة المواطنين، وتعد مصيدة لحصد أرواح الشباب، دون أي شعور بالمسؤولية التي تستوجب وضع إجراءات رادعة لأصحاب هذه البرك، وإجبارها على توفير متطلبات السلامة العامة، إضافة لقطع المياه عن أصحاب البرك المخالفة لشروط السلامة،

وأكدوا أن برك النقع خالية تماماً من الحراسة، لتبقى مصيدة أرواح لأبناء المنطقة دون أي شعور بالمسؤولية .











