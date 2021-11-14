برنامج إرادة لدعم المشاريع يختتم اجتماعاته الإقليمية للعام الحالي

الوكيل الإخباري- أنهى برنامج إرادة أعمال اجتماعاته السنوية الإقليمية للعام 2021 بعد عام ونصف من توقفها، بسبب جائحة كورونا، والتي جاءت لاستعراض النجاحات والتحديات التي تواجه مراكز إرادة المنتشرة بمحافظات المملكة كافة.

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وأوضح البرنامج، في بيان صحفي اليوم الأحد، أنه جرى عقد اجتماعات البرنامج على مدار شهري تشرين الأول والثاني لإقليم الشمال والوسط والجنوب في محافظتي العاصمة عمان والعقبة، وحضرها جميع مستشاري البرنامج في مراكز إرادة بالمملكة كافة.



وعرضت مراكز الأقاليم إنجازاتها السنوية التي حققت معظمها أهدافها السنوية، مؤكدة أن أبواب المراكز ستبقى مفتوحة لاستقبال المراجعين رغم تحقيق الأهداف السنوية التعاقدية.



وأشار رئيس وحدة الدعم المركزي للبرنامج، المهندس سامي العليمي، خلال الاجتماعات، إلى تضاعف أهمية الدور المركزي الذي يلعبه برنامج إرادة في إنشاء وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بسبب الظروف الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا.



وشدد على الحاجة لمزيد من الأفكار الإبداعية في إنشاء وتطوير المشاريع وتحقيق استدامتها ونجاحها، مثنياً في الوقت ذاته على جهود الزملاء في المراكز كافة، الذين عملوا على تحقيق أهدافهم السنوية. وأضاف أن البرنامج عمل خلال الفترة الماضية على تعزيز أدواته التسويقية والتدريبية والاستشارية والإعلامية كافة، بما يتلاءم مع احتياجات المرحلة والظروف التي فرضتها جائحة كورونا.

من جهته، أكد نائب رئيس الجمعية أن التحديات التي تواجه البرنامج يمكن أن تتحول إلى فرص حقيقية، مشيراً إلى أن الأفكار الجديدة التي تم عرضها بالاجتماع بحاجة إلى تعاون الجميع والبناء التدريجي على الإنجازات والاستمرار بالتطوير.