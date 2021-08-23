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الإثنين، 23-08-2021 10:01 م

برنامج ابتكار الأردن يختار 190 شخصا للمشاركة في تحدي التفكير التصميمي

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الوكيل الإخباري - اختار برنامج الابتكار من أجل نمو المشاريع وفرص العمل "ابتكار الأردن"، 190 شخصاً للمشاركة في تحدي التفكير التصميمي، في مختلف فئاته.
وقال البرنامج الممول من الاتحاد الأوروبي، والممتد لثلاث سنوات بالشراكة مع أورنج الأردن، ووسام للهندسة وانديفر الأردن، إن التحدي يندرج ضمن مبادرات المشروع الهادفة إلى تشجيع الشباب على الابتكار، وتزويدهم بأهم مهارات التفكير التصميمي في ثلاثة مجالات رئيسية هي، النمو، والرقمنة والثورة الصناعية الرابعة، والبرمجة أو المهارات القائمة على التقنيات، لتمكينهم من التعامل بكفاءة مع إدارة التغيير وحل المشكلات والتخطيط والتطوير.

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وأضاف البرنامج في بيان اليوم الاثنين، ان برنامج تحدي التفكير التصميمي، سيقام على مدار خمسة أسابيع لتدريب المنضمين وتأهيلهم لإيجاد حلول للتحديات، ضمن خمسة محاور تساعدهم على تعزيز مهاراتهم، وهي التعاطف والتعريف وبناء الأفكار وصنع النماذج الأولية والاختبار.


وستتنافس الفرق المؤهلة ليتم اختيار فائز واحد في كل من المجالات الثلاث خلال العام الأول، للفوز بجوائز منها جائزة تبلغ قيمتها 500ر7 دينار مقدّمة من أورنج الأردن والاتحاد الأوروبي. ويسعى الاتحاد الأوروبي مع الشركاء إلى تدريب ألف مشارك من مختلف مناطق المملكة، على نظريات وتطبيقات التفكير التصميمي العملية خلال مدة تنفيذ المشروع. ويهدف البرنامج الأساسي الممول بقيمة 20 مليون يورو من قبل الاتحاد الأوروبي الى الابتكار من أجل نمو المشاريع وفرص العمل ودعم الابتكار الذي يقوده القطاع الخاص، والذي يمكن أن يدفع التنمية الاقتصادية الشاملة ويعزز التغيير المنهجي في المؤسسات المحلية ونظام الابتكار في الأردن. وسيتم تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث منح، الأولى هي منحة خريطة الطريق لتوسيع نطاق الشركات المتنامية، والتي سيتم تنفيذها من قبل إنديفر الأردن بالشراكة مع بيوند كابيتال وأوايسس 500. والمنحة الثانية، وهي إنشاء مركز الابتكار الأردني للثورة الصناعية الرابعة، بتنفيذ من تحالف شركات أردني أوروبي بقيادة شركة سام للهندسة والتجارة وبالشراكة مع غرفة صناعة عمان وشركة (تي تي آي) الأوروبية.
أما المنحة الثالثة، فهي مساحة الابتكار التي ستنفذها أورنج الأردن.

 




 

 


 

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