السبت 15-07-2023
الوكيل الاخباري

قانون الجرائم الإلكترونية: الحبس ثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد عن 40 ألف دينار لمرتكبي هذه الجرائم

سائحة أجنبية تروي تجربتها مع الأمن في البترا

تعرف على أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي

الأرصاد العالمية تعلق على الاضطرابات الجوية وأثرها على صحة الإنسان

ضبط أب اعتدى على طفله وعرضه للحروق في الكرك

حريق محل تجاري في طبربور

نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى المستشفى

الحكومة تحيل مشروعي قانوني الجرائم الإلكترونية والملكية العقارية لمجلس النواب

تعرف على أعلى درجة حرارة سجلتها المملكة اليوم السبت

"الميثاق الوطني" يُرحب بقرار وضع شركات التمويل الأصغر تحت مظلة البنك المركزي

الجمعة، 14-07-2023 06:50 م

برنامج الأغذية العالمي يعلن تقليص مساعداته الغذائية للاجئين المستفيدين بالمملكة

image1170x530cropped (1)


الوكيل الإخباري - أعلن برنامج الأغذية العالمي، عن تقليص مساعداته الغذائية الشهرية المقدمة لـ 465 ألف لاجئ مستفيد في المملكة، اعتبارا من شهر آب المقبل، بسبب أزمة التمويل غير المسبوقة.

اضافة اعلان

 

وذكر البرنامج في بيان صحفي اليوم الجمعة، أنه سيتم اعتبارا من الشهر المقبل منح الأولوية في تقديم المساعدات للأسر الأشد حاجة، ليتم بشكل تدريجي استثناء نحو 50 ألف فرد من المساعدة الشهرية، وذلك لتوجيه الموارد المحدودة لتلبية احتياجات اللاجئين الأكثر فقرا وحاجة.


وأكد البرنامج، أن هذا القرار جاء بعد أن استنفذ جميع الخيارات، بما في ذلك خفض قيمة المساعدات النقدية بداية الشهر الحالي بمقدار الثلث لجميع اللاجئين المستفيدين خارج المخيمات.


وعبر المدير القطري والممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن، ألبرتو كوريا مينديز، عن القلق الشديد للبرنامج إزاء تقليص المساعدات، والذي سيزيد من معاناة الأسر اللاجئة ويجعلها أكثر عرضة لخطر انعدام الأمن الغذائي، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفا، بما في ذلك الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.


وأشار إلى أن البرنامج ما زال يواجه نقصا حادا في التمويل بنحو 41 مليون دولار حتى نهاية عام 2023، مبينا أن البرنامج سيضطر إلى خفض مساعداته بشكل أكبر، في حال عدم الحصول على التمويل اللازم.


وأوضح، أن البرنامج يواصل العمل بشكل وثيق مع الحكومة الأردنية والدول المانحة ووكالات الأمم المتحدة؛ لجمع التمويل اللازم من خلال العديد من المبادرات المحلية والإقليمية والدولية، لافتا إلى أن البرنامج يحتاج إلى تمويل بشكل طارئ لمواصلة تقديم المساعدة للأسر الأشد احتياجا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
497960

قانون الجرائم الإلكترونية: الحبس ثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد عن 40 ألف دينار لمرتكبي هذه الجرائم

f369c7e8434a0c248cc658e233ba48ec

سائحة أجنبية تروي تجربتها مع الأمن في البترا

1689434412553

جرش: افتتاح معرض المنتوجات والحرف اليدوية

1689437128511

تعرف على أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي

ضبط شخص22

ضبط أب اعتدى على طفله وعرضه للحروق في الكرك

الدفاع المدني 4

حريق محل تجاري في طبربور

أخبار متعلقة
image - 2023-06-21T091428.680

قرار جديد من وزارة الداخلية بشأن اللاجئين السوريين في الأردن

DSX

وزيرة الاستثمار: إطلاق منصة إلكترونية خاصة بالمستثمر قريبا

1687182200203

السفير الأميركي يطلق مشروع شبكة التعاون للتعليم العالي الثنائي

0L5A9380

13 مليون جنيه إسترليني من التنمية البريطانية لتمويل برنامج "استدامة ++"

وزارة الخارجية

الخارجية تدين الهجوم المسلح الذي استهدف مدرسة في أوغندا

WhatsApp Image 2023-06-16 at 4.53.08 PM

15 شاحنة أغنام بلدية تغادر للسعودية و15 ألف رأس جاهزة للتحميل