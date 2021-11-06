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السبت، 06-11-2021 06:17 م

برنامج التعليم السوري الأردني يطلق مجموعة من المشاريع

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الوكيل الاخباري - أطلق برنامج "التعليم السوري الأردني" (مدد)، اليوم السبت، تسعة مشاريع تهدف إلى تنمية المجتمع وتحسين نوعية الحياة لدى الأردنيين الأقل حظاً واللاجئين السوريين من خلال توفير فرص التدريب والتأهيل لسوق العمل.

والمشاريع التسعة ممولة من برنامج "التغلب على العوائق" الذي تديره المنظمة الهولندية لتدويل التعليم (نويفيك) وبرنامج "التدريب على ريادة الأعمال" الذي تديره مسرعة الأعمال "لومينوس شمال ستارت".

وأشار رئيس الجامعة الألمانية الأردنية الدكتور علاء الدين الحلحولي، خلال حفل الإطلاق، إلى أهمية برنامج "التعليم السوري الأردني" الذي تديره الجامعة الألمانية الأردنية، والممول من الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي للاستجابة للأزمة السّوريّة . 

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