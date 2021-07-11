برنامج انهض يسهم في إيجاد مشروعات تنموية بالطفيلة

الوكيل الاخباري -

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اسهم البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي "انهض" بإنشاء 13 مشروعا رياديا بقروض ميسرة بمحافظة الطفيلة، بلغت قيمتها نحو 281 الف دينار، استطاع خلالها نحو 42 شابا وشابة من الحصول على فرص عمل في قطاعات متعددة بإقامة مشروعات تنموية ما بين إنتاجية وخدمية وصناعية.وتمكن أصحاب المشروعات من إيجاد مشروعات تنموية جديدة من خلال التمويل الذاتي او التمويل الميسر اشتملت على افتتاح مشروعات كوكالة غاز، وحمام تركي، ومركز لياقة بدنية وعطارة ومركز صناعة ديكورات ارابيسك، منجره بالنظام الحديث وانارة وادوات كهربائية وصناعة الدهانات وصيانة هواتف خلوية ومركز تعليم ومركز تدريب اضافة الى محل لبيع الاثاث المنزلي.وتم المباشرة بإجراءات تأهيل 13 شابا وفتاة تمهيدا للبدء بتنفيذ 13 مشروعا جديدا في مجالات متنوعة.