برنامج بشاير جرش يبدأ استقبال طلبات المشاركة

الوكيل الاخباري - يبدأ برنامج "بشاير جرش" استقبال طلبات المشاركة للفئة العمرية (15-30)، اعتبارا من اليوم السبت، ولمدة ثلاثة أسابيع.



جاء ذلك بحسب بيان صحفي صادر اليوم عن إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون، خلال توقيع اتفاقية لتنفيذ البرنامج في نسخته التاسعة التي ستقام فعالياته في المركز الثقافي الملكي بعمان خلال انعقاد الدورة الـ 36 للمهرجان، ووقعها عن إدارة المهرجان مديره التنفيذي مازن قعوار، وعن البرنامج المشرف عليه الكاتب والصحافي رمزي الغزوي.

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