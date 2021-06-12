برنامج تعويض لطلبة المدارس يبدأ في هذا الموعد

الوكيل الاخباري -

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كشف وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي محمد أبو قديس، السبت، عن وجود خطة وبرنامج وضع لتعويض الطلبة للفاقد التعليمي يبدأ منتصف آب/أغسطس ولمدة شهر، حيث سيغطي 4 مباحث رئيسية "اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، والعلوم".وتابع: "البرنامج سيغطي المرتكزات الأساسية التي يحتاجها الطالب، كما سيتم توزيع كتيبات على الطلبة وتدريب المعلمين لإعطاء البرنامج".وبين أبو قديس، أن "الأرقام على منصة تدريب المعلمين تجاوزت 5 إلى 6 آلاف معلم كما تم الإعلان الأسبوع الماضي"، لافتا إلى أن تدريب المعلمين عن بُعد حيث يساعدنا بتغطية أكبر عدد من المعلمين ليكونوا جاهزين على استقبال العام الدراسي الجديد".