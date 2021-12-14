برنامج تنفيذي بين الأردن وأرمينيا حول التربية والعلوم

الوكيل الاخباري - وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع حكومة جمهورية أرمينيا، اليوم الثلاثاء، البرنامج التنفيذي حول التعاون في مجالات التربية والعلوم للأعوام 2021 - 2026.



ووقع البرنامج وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور وجيه عويس، في حين وقعه عن حكومة جمهورية أرمينيا، السفير المفوض فوق العادة لجمهورية أرمينيا لدى المملكة تيكران كيفوركيان.



وتضمن البرنامج التنفيذي، الذي يأتي توطيدا للتعاون القائم بين الحكومة الأردنية وحكومة جمهورية أرمينيا، دعم إقامة وتطوير روابط مباشرة بين الجامعات والمنظمات العلمية والبحثية وفقا للاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الطرفين، والجهات ذات الصلة، وكذلك الجامعات ومنظمات البحث العلمي. كما تضمن البرنامج أيضاً أن يقوم الطرفان سنويًا بتبادل ما لا يزيد على 30 منحة دراسية كاملة في درجتي البكالوريوس والماجستير في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والهندسة المعمارية والبناء، والآثار، واللغويات والطب، ولمدة عام واحد للغة العربية والدراسات الإسلامية، بالإضافة الى تقديم دورة لغة عند الحاجة على أساس المعاملة بالمثل.

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