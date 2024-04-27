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السبت، 27-04-2024 10:40 ص

برنامج توعوي حول منع الاتجار غير المشروع بالمواد النووية والإشعاعية

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الوكيل الإخباري - اختتمت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، مؤخرا، برنامجا متخصصا لتعزيز التوعية بإجراءات منع الاتجار غير المشروع بالمواد النووية والإشعاعية.

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وبحسب بيان الهيئة اليوم السبت، تضمن البرنامج الذي شارك فيه 32 متدربا من كوادر الهيئة والجهات الأمنية، التعريف بالمواد المشعة وطرق الحماية من الإشعاع ومكافحة تهريب المواد الإشعاعية والنووية عبر المنافذ الحدودية في المملكة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية والمختصة بهذا المجال.


وأشار مدير الأمن النووي في الهيئة المهندس لؤي الكسواني، الى ان البرنامج التدريبي المنظم من قبل الهيئة بدعم من وزارة الطاقة الأميركية، يستهدف عقد 6 دورات تدريبية بمشاركة 180 من كوادر الهيئة والجهات الأمنية والمختصين في المجال الإشعاعي.


بدورهم، أشاد المتدربون في ختام البرنامج بحضور رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، بأهمية مشاركتهم في البرنامج التدريبي الذي ساهم في تعزيز وعيهم ومعرفتهم حول ثقافة الأمن النووي وطرق الوقاية من الإشعاع وحماية المنشآت الإشعاعية والنووية.

 




 

 


 

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