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الخميس، 01-09-2022 08:37 م

برنامج جائزة الحسن للشباب يخرج 73 مشاركا

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الوكيل الاخباري - احتفل برنامج جائزة الحسن للشباب بتخريج 73 شابًا وشابة، شاركوا في معسكر برونزي وفضي الفوج 2022 من منظمة كير العالمية في الأردن من مخيم الأزرق، والذي عقده البرنامج الدائم في غابة الحسن في طبربور.

وأشاد نائب مدير شرطة شمال عمان العقيد الركن فراس مقدادي، الذي رعى الحفل، بحضور مديرة جائزة الحسن للشباب سمر كلداني، خلال كلمة ألقاها بدور جائزة الحسن للشباب في تنمية الشباب وتعزيز الانضباطية لديهم وبين دور الجائزة في تنمية الالتزام.

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