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الخميس، 07-07-2022 10:55 ص

برنامج جديد لفعاليات المسرح الجنوبي في مهرجان جرش وانباء عن عودة السلمان والصويص

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الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات

 

علم موقع "الوكيل الاخباري" بصدور برنامج جديد للمسرح الجنوبي في مهرجان جرش بدورته الـ 36 بعد اعتذارات من فنانين أردنيين للمشاركة في فعاليات المهرجان.

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ويستضيف المهرجان هذا العام عدد كبير ومتنوع من نجوم الغناء العربي على المسرح الجنوبي، في مقدمتهم عاصي الحلاني، مروان خوري، تامر حسني، زياد برجي و رابح صقر.

 

أما من ناحية المشاركة الأردنية، سيضم المهرجان ضمن فعاليات المسرح الجنوبي أكبر مشاركة من نجوم الفن، وهم"نجم السلمان، محمود الحوري، وجهاد سركيس، أسامة الجبور رامي شفيق، بشار السرحان، أحمد عبندة وانباء مؤكدة عن عودة الفنان حسين السلمان والفنان يحيى صويص وطوني قطان.

 

وستشارك الفنانة نداء شرارة ومكادي نحاس في محافظة اربد عاصمة الثقافة من ضمن فعاليات مهرجان جرش في المحافظات.

 

وبعد الاعلان عن فعاليات مهرجان جرش في دورته الـ 36 سابقا حتى بدأت الاعتذارات من فنانين أردنيين عن المشاركة في المهرجان وذلك لعدم وضع أسمائهم في برنامج المهرجان، ولم يتم مراعاة أوقاتهم وأن الأجور غير مناسبة.

 

جاء ذلك بعد عقد اجتماع بين نقابة الفنانين الأردنيين وإدارة مهرجان جرش بعد اعلان فنانين أردنيين عدم مشاركتهم في فعاليات المهرجان ومقاطعته.


 




 

 


 

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