برنامج صيف عمان يخصص مساحة لترويج وتسويق المنتجات الحرفية والمنزلية

الوكيل الإخباري - وفرت أمانة عمان، ضمن فعاليات مهرجان صيف عمان، مساحات للتسوق أمام المواطنين في حدائق الحسين والجبيهة، من خلال إقامة بازارات تهدف إلى عرض وتسويق المنتجات الحرفية والمنزلية بالتعاون مع شركة تمويلكم وصندوق المرأة.

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ويستفيد 100 مشارك من أبناء المجتمعات المحلية في مختلف محافظات المملكة، موزعين مناصفة بين حدائق الحسين والجبيهة من البازار الذي يمتد طيلة أيام مهرجان صيف عمان وبما يخدم تحفيز أصحاب الحرف اليدوية والمطرزات والمأكولات الشعبية من الترويج وتسويق منتجاتهم.



كما يتخذ برنامج المهرجان في دورته الـ 16 أبعادا ثقافية من خلال توزيع 500 كتاب مجاناً يومياً على المواطنين طيلة فعاليات مهرجان صيف عمان التي تمتد حتى مساء الجمعة المقبل وتضم مختلف الحقول والعناوين المعرفية الأدبية والفكرية والتربية والعلوم وقصص الأطفال.



وواصل مهرجان صيف عمان الذي تسود أمسياته الطابع الوطني التي تقام في حدائق الحسين وحدائق الجبيهة بفقرات من الشعر والفلكلور التراثي الأردني، فضلاً عن عروض مسرحية وسينمائية موجهة للأطفال.



يذكر أن أمانة عمان الكبرى وفرت مواقف مجانية للسيارات خلف الأكاديمية الملكية لفنون الطهي، ووسائط نقل مجانية إلى داخل حدائق الحسين لنقل الزوار إلى مواقع الفعاليات طيلة أيام المهرجان.