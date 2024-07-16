الأربعاء 17-07-2024
الوكيل الاخباري
 

عاجل منظمة حقوقية تطالب الاتحاد الأوروبي بكسر صمته تجاه انتهاكات إسرائيل

إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان على شمال إسرائيل

برنامج صيف عمان يخصص مساحة لترويج وتسويق المنتجات الحرفية والمنزلية

تعليمات جديدة لإدخال البضاعة إلى المنطقة الحرة وإخراجها

وزير الخارجية: الأردن بلد السلام

قرار صادر عن مجلس الوزراء

القسام تبث مشاهد كمين استهدف جنود الاحتلال داخل مبنى برفح

ولي العهد: تضحيات حرس الحدود دوما في الوجدان

الذهب يسجل أعلى سعر تاريخي له في الأردن

نائب الملك يتابع تمرينا أمنيا نفذته كتيبة حرس الحدود السادسة الملكية

الثلاثاء، 16-07-2024 11:10 م

برنامج صيف عمان يخصص مساحة لترويج وتسويق المنتجات الحرفية والمنزلية

1721159336660


الوكيل الإخباري - وفرت أمانة عمان، ضمن فعاليات مهرجان صيف عمان، مساحات للتسوق أمام المواطنين في حدائق الحسين والجبيهة، من خلال إقامة بازارات تهدف إلى عرض وتسويق المنتجات الحرفية والمنزلية بالتعاون مع شركة تمويلكم وصندوق المرأة.

اضافة اعلان


ويستفيد 100 مشارك من أبناء المجتمعات المحلية في مختلف محافظات المملكة، موزعين مناصفة بين حدائق الحسين والجبيهة من البازار الذي يمتد طيلة أيام مهرجان صيف عمان وبما يخدم تحفيز أصحاب الحرف اليدوية والمطرزات والمأكولات الشعبية من الترويج وتسويق منتجاتهم.


كما يتخذ برنامج المهرجان في دورته الـ 16 أبعادا ثقافية من خلال توزيع 500 كتاب مجاناً يومياً على المواطنين طيلة فعاليات مهرجان صيف عمان التي تمتد حتى مساء الجمعة المقبل وتضم مختلف الحقول والعناوين المعرفية الأدبية والفكرية والتربية والعلوم وقصص الأطفال.


وواصل مهرجان صيف عمان الذي تسود أمسياته الطابع الوطني التي تقام في حدائق الحسين وحدائق الجبيهة بفقرات من الشعر والفلكلور التراثي الأردني، فضلاً عن عروض مسرحية وسينمائية موجهة للأطفال.


يذكر أن أمانة عمان الكبرى وفرت مواقف مجانية للسيارات خلف الأكاديمية الملكية لفنون الطهي، ووسائط نقل مجانية إلى داخل حدائق الحسين لنقل الزوار إلى مواقع الفعاليات طيلة أيام المهرجان.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ddd7a99b-b38e-4ba2-983e-44c0fbc6bcdd

أوقاف الكورة تعقد امتحانات المستويات للإجازة القرآنية

1721162791134

معسكرات الحسين للعمل والبناء تواصل فعالياتها في عدد من المحافظات

1721149529046

بحث التعاون بين جامعتي "الهاشمية" و"ساوثهامبتون" البريطانية

1721159325405

حملة للتبرع بالدم في لواء الكورة

1721157677227

تعليمات جديدة لإدخال البضاعة إلى المنطقة الحرة وإخراجها

1721152968001

أوقاف الكورة تحتفل بذكرى الهجرة النبوية

أخبار متعلقة
1721058993707

بحث التعاون بين أمانة عمان والاتحاد العربي للثقافة الرياضية

1721054955725

افتتاح مركز "المنصة" التكنولوجي في ماركا

1720549763542

الجامعة الهاشمية تبحث استحداث مساق تدريبي في التغذية والصحة المجتمعية

484649_1_1673962274

الملك يهنئ بمناسبة رأس السنة الهجرية

1719255996559

الزي الأردني التقليدي أيقونة مميزة في بيوت الأزياء المصرية

WhatsApp Image 2024-06-22 at 10.04.52 PM

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة حجازين