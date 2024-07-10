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الأربعاء، 10-07-2024 11:03 م

برنامج للتوعية بأهمية مشاركة المرأة في الانتخاب والأحزاب السياسية في إربد

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الوكيل الإخباري - نفذت الهيئة المستقلة للانتخابات، بالتعاون مع جمعية اتحاد المرأة الأردنية فرع اربد، اليوم الأربعاء، برنامج "التوعية بأهمية مشاركة المرأة في الانتخاب والأحزاب السياسية".

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وتناولت الدكتورة رشا جرادات من الهيئة المستقلة للانتخابات عدة محاور أهمها المرأة في السياسة، التعديلات الدستورية، قانون الانتخاب، قانون الأحزاب السياسية، العنف الانتخابي ضد المرأة، إضافة للحديث عن دور المؤثرات المحليات في تعزيز البيئة الداعمة لمشاركة المرأة في الانتخاب والأحزاب السياسية.


وأشارت إلى أهمية مشاركة المرأة في الانتخابات النيابية المقبلة كمرشحة وناخبة، لافتة إلى أن تمكين المرأة يأتي من خلال مشاركتها في الانتخابات والأحزاب السياسية، مما يؤدي الى تغيير إيجابي في المجتمع.


يشار الى أن هذا البرنامج قائم على الشراكة بين الهيئة المستقلة للانتخاب ممثلة بوحدة تمكين المرأة والمعهد الانتخابي وبالتعاون مع مؤسسات تجمع لجان المرأة واتحاد المرأة الأردني والاتحاد النسائي العام، وبدعم من هيئة الأمم المتحدة لشؤون للمرأة.

 




 

 


 

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