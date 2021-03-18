الخميس 18-03-2021
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الخميس، 18-03-2021 08:55 ص

إعلان من إدارة الأزمات

برنامج للمتخلفين عن موعد لقاح كورونا

اعلا


الوكيل الإخباري - أعلن المركز الوطني للامن وادارة الازمات أن اليوم الخميس الموافق ١٨ اذار ٢٠٢١ هو يوم مخصص لمن يملكون موعداً لتلقي الجرعة الثانية فقط.

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وأضاف المركز ، سيتم وضع برنامج يُعلن عنه خلال الاسبوع القادم للاشخاص الذين تخلفوا عن مواعيدهم سابقاً سواء أكانت جرعة اولى او ثانية وحسب نوع المطعوم.

 

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