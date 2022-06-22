بريزات: لا نتحيز للأطباء في قضايا الأخطاء الطبية

الوكيل الإخباري- قال رئيس اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، الدكتور عبد الهادي بريزات، إن اللجنة تتابع قضايا تتعلق بأخطاء طبية مرَّ عليها أكثر من 15 عاما.



وأضاف ، الأربعاء، أن اللجنة لا تتحيّز للأطباء في قضايا الأخطاء الطبية.



وأكد أن اللجنة مستقلة وتقف على مسافة واحدة من الجميع، وتعمل وفق الأدلة والإثباتات العلمية في أي قضية او ملف له علاقة بالأخطاء الطبية.



وتابع: "الأطباء لا يغطون على بعضهم، هذه الادعاءات مرفوضة تماما".



وأوضح أن اللجنة تقدم نتائج تحقيقاتها إلى وزارة الصحة ونقابة الأطباء والقضاء، باعتبارها جهات ذات علاقة.



ولفت إلى أن كل حالة أو قضية تتقدم بشكوى، يتم تشكيل لجنة فنية مختصة للتحقيق فيها والوقوف على حيثياتها.

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