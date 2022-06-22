الأربعاء 22-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

تخفيضات وعروض ترويجية في الاستهلاكية المدنية اعتبارا من يوم غد

نمو الصادرات الأردنية للبرازيل 60% خلال 2022

لكل المقترضين .. تعرّف على نسب أسعار الفائدة في المملكة بعد رفعها 3 مرات

بايدن يحذر العالم من جائحة قادمة

نقابة الخدمات العامة: ظروف العاملات في السكرتاريا صعبة

547 مليون دولار التزامات البنك الدولي للأردن منذ مطلع العام الحالي

الأردن يعزي بضحايا الزلزال في أفغانستان

16 ألف طالب سجلوا على منصة الصف الأول

بريزات: لا نتحيز للأطباء في قضايا الأخطاء الطبية

وفاة ثانية بحادث طريق البترول في إربد

الأربعاء، 22-06-2022 10:30 ص

بريزات: لا نتحيز للأطباء في قضايا الأخطاء الطبية

Untitled-1-397


الوكيل الإخباري- قال رئيس اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، الدكتور عبد الهادي بريزات، إن اللجنة تتابع قضايا تتعلق بأخطاء طبية مرَّ عليها أكثر من 15 عاما.

وأضاف ، الأربعاء، أن اللجنة لا تتحيّز للأطباء في قضايا الأخطاء الطبية.

وأكد أن اللجنة مستقلة وتقف على مسافة واحدة من الجميع، وتعمل وفق الأدلة والإثباتات العلمية في أي قضية او ملف له علاقة بالأخطاء الطبية.

وتابع: "الأطباء لا يغطون على بعضهم، هذه الادعاءات مرفوضة تماما".

وأوضح أن اللجنة تقدم نتائج تحقيقاتها إلى وزارة الصحة ونقابة الأطباء والقضاء، باعتبارها جهات ذات علاقة.

ولفت إلى أن كل حالة أو قضية تتقدم بشكوى، يتم تشكيل لجنة فنية مختصة للتحقيق فيها والوقوف على حيثياتها.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Aj2qR7IIDSmbC7qOkAkpYVPNj0NPzcyjgfnkHAxV

تخفيضات وعروض ترويجية في الاستهلاكية المدنية اعتبارا من يوم غد

1111

نقابة الخدمات العامة: ظروف العاملات في السكرتاريا صعبة

الخارجية

الأردن يعزي بضحايا الزلزال في أفغانستان

طلبة براءة

16 ألف طالب سجلوا على منصة الصف الأول

3c07d939-d268-4182-a025-0f2aee604ee8

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة شاب وعمته في إربد

62b2aca71d69a

الهندية الأردنية توقع اتفاقية لتزويد السعودية بـ 30 ألف طن من مادة حامض الفوسفوريك