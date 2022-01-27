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الخميس، 27-01-2022 07:28 م

بزمن قياسي وخلال ساعات ضبط سارقي إحدى المركبات وبحوزتهم مواد مخدرة

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه ورد بلاغ في مساء امس ‏ بقيام ثلاثة أشخاص بسرقة إحدى المركبات من منطقة طارق (طبربور ) في العاصمة، حيث جرى على الفور متابعة التحقيقات وجمع المعلومات حول الحادثة .

وأكد الناطق الإعلامي انه وخلال زمن قياسي حُددت وجهة الأشخاص في إحدى مناطق البادية الوسطى ووضعت الكمائن الأمنية لهم ليتم مشاهدة المركبة من قبل إحدى الدوريات وإيقافها وإلقاء القبض على ثلاثة أشخاص داخلها وبتفتيشهم عُثر بحوزتهم على كمية من الحبوب المخدرة وبوشر التحقيق معهم وإعادة المركبة لصاحبها.

 وأكدت مدير الأمن العام على استمرارها بتنفيذ واجباتها الأمنية لمنع الجريمة وصون الممتلكات والمقدرات، لافته إلى أن الجهود الإنسانية التي تبذلها المديرية لن تثنيها عن ملاحقة الجريمة والتصدي لكل من تسول له نفسه استغلال هذه الظروف.

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