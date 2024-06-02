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الأحد، 02-06-2024 01:22 م

بسبب الأجواء الحارة .. تفويض البلديات حول الدوام الميداني

درجة حراره


الوكيل الاخباري - فوضت وزارة الإدارة المحلية رؤساء البلديات ومجالس الخدمات المشتركة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص دوام عمال الوطن والكوادر الميدانية خلال ساعات الذروة، وارتفاع درجات الحرارة ليوم غد الاثنين الموافق 3 حزيران، وذلك بسبب موجة الحر التي تشهدها المملكة خلال الأسبوع الحالي وحسب تقارير دائرة الأرصاد الجوية.

وأكد أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي العدوان على ضرورة الالتزام بإرتداء عمال الوطن والحدائق والعمال الميدانيين أغطية الرأس الواقية من أشعة الشمس، وتجنب العمل في ساعات الذروة واشتداد درجات الحرارة والتأكد من جاهزية الآليات اللازمة للتعامل مع أي ظروف طارئة قد تنجم عن الأجواء الحارة خلال الحالة الجوية التي تشهدها المملكة ويستمر تأثيرها حتى نهاية الأسبوع الحالي.

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