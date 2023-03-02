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الخميس، 02-03-2023 02:54 م

بسبب الشيخوخة.. الصين تفقد أكثر من 40 مليون عامل خلال 2022

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الوكيل الإخباري - انخفض عدد العاملين في الصين بأكثر من 41 مليوناً في السنوات الثلاث الماضية، مما يعكس تأثير وباء كورونا على الاقتصاد والانخفاض في عدد السكان في سن العمل.

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وبلغ عدد الصينيين الذين تم توظيفهم نحو 733.5 مليون صيني حتى عام 2022، وفقاً لمكتب الإحصاء الصيني، ويقارن هذا مع 774.7 مليون في عام 2019. 


وتعكس البيانات ارتفاعاً سريعاً في عدد الأشخاص المتقاعدين، ومن المرجح أن يزيد الضغط على بكين لتسريع الخطط غير الشعبية لرفع سن التقاعد الرسمي.


كما يعكس الانخفاض عوامل مثل ارتفاع معدل البطالة بين الشباب بسبب الوباء بالإضافة إلى تقلص عدد الأشخاص في "الفئة العمرية الكلاسيكية للسكان في سن العمل، وفقاً لما ذكره ستيوارت جيتيل باستن، عالم السكان في جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا.


فيما انخفض عدد الأشخاص في الصين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و59 عاماً تدريجياً منذ عام 2012. 


وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، انخفض العدد في تلك المجموعة بنحو 38 مليون شخص إلى 857.6 مليون - وهو انخفاض أسرع بكثير مما كان عليه في السنوات السابقة. ( العربية )

 




 

 


 

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