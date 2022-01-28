بسبب المنخفض .. ارتفاع معدل الهطول المطري السنوي إلى 52 %

الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري ان الهطول المطري المصاحب للمنخفض الجوي الثلجي الأخير رفع حجم الامطار التراكمية الهاطلة من بداية الموسم على جميع محافظات المملكة حتى صباح اليوم الجمعة إلى (52 %) من المعدل السنوي طويل الامد البالغ (8,1) مليار م3، وأن أعلى نسبة هطول خلال الساعات الـ (24) الماضية سجلت في العاصمة / محطة وزارة المياه والري (65,4 ) ملم .

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وأوضحت أن مجموع كميات المياه الداخلة الى السدود الرئيسية بلغت من بداية المنخفض الأخير ( 5,5) مليون م٣ دخل منها خلال الساعات الـ24 الماضية ( 3 ) مليون م٣ غالبيتها سجلت في سد الملك طلال بطاقة ( 2 ) مليون م٣ فيما لم تسجل السدود الجنوبية اية كميات داخلة إليها خلال الساعات الماضية.

وحول الهطول خلال الساعات الـ24 الماضية فسجلت عمان 43,9 ملم ، البلقاء 19,9 ملم، مأدبا 17,1 ملم، الزرقاء 5,2 ملم ، جرش 21,8 ملم ، المفرق 5,7 ملم، اربد 7,3 ملم ،عجلون 28 ملم ،الكرك 7,4 ملم ،الطفيلة 5,1 ملم، معان 1ملم ، العقبة لم تسجل اية هطولات.



ونوهت الوزارة بأنه ونتيجة لتوقعات حدوث الانجماد وانسياب كميات من المياه عن اسطح المنازل نتيجة ذوبان الثلوج فإنها تناشد الجميع الى ضرورة التأكد من عدم ربط مزاريب مياه الأمطار على شبكات الصرف الصحي ، والتأكد من فعالية المضخات الغاطسة وحماية عدادات المياه ومرافق المياه المنزلية من الانجماد والابتعاد عن مجاري السيول والاودية.