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الأربعاء، 14-10-2020 11:47 م

بسبب كورونا .. تعليق دوام هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية

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الوكيل الاخباري - علقت هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية دوام موظفيها في مركز الهيئة اعتباراً من يوم غد الخميس وحتى مساء الأحد المقبل بعد ثبوت إصابة أحد الكوادر بفيروس كورونا المستجد.

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وقال الناطق باسم الهيئة، أيمن العجارمة، إنّ تعليق الدوام وعدم استقبال المراجعين لمدة 4 أيام هدفه اتخاذ الإجراءات الصحية والوقائية، وفق البرتوكول الصحي المعد لهذه الغاية، ومن بينها تعقيم مبنى الهيئة، وإجراء فحوص (بي سي آر) للعاملين، على أن تستأنف الهيئة عملها واستقبال المراجعين صباح الاثنين المقبل.

 

المصدر - بترا 


 




 

 


 

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