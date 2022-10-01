بسقف يصل لـ 5 آلاف دينار... سلف مالية متاحة للمتقاعدين وأرملة المتقاعد ووالديه

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إن السلف متاحة لكافة متقاعدي الضمان الأردنيين و أرملة المتقاعد بعد وفاته، ووالد المتقاعد ووالدته.



وبينت المؤسسة، وفقاً لرصد " الوكيل الإخباري" أن السلف متاحة سواءً سلفة شخصية أو لغايات سداد قروض البنوك أو سلف مرابحة لشراء مواد عينية.

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وأضافت أنه بإمكان أي مستحق للسلفة إحضار كتاب التزامات من البنك المحول إليه راتبه التقاعدي وتقديم طلب الحصول على السلفة عن طريق الموقع الالكتروني للمؤسسة بعد إجراء عملية التسجيل في الموقع والدخول باستخدام الرقم الوطني وكلمة السر التي تم إنشاؤها أثناء عملية التسجيل.



وأكدت أنه يصرف للمستفيد 10 أضعاف راتبه بما لا يزيد عن 5 آلاف دينار.

