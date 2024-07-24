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الأربعاء، 24-07-2024 09:24 م

​بشرى سارة بانتظار الأردنيين مطلع الشهر المقبل

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الوكيل الإخباري - ينتظر الأردنيون بفارغ الصبر إعلان الديوان الملكي الهاشمي عن قدوم الحفيد الأول لجلالة الملك عبدالله الثاني من سمو الأمير الحسين، ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة، الذي من المتوقع أن يكون مطلع آب المقبل.اضافة اعلان


وذكر مصدر بالخدمات الطبية الملكية، في وقت سابق، أن الموعد المتوقع لولادة المولود الأول لسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة الحسين، مطلع شهر آب المقبل.

ومن المنتظر أن تضع الأميرة رجوة مولودها الأول في مدينة الحسين الطبية بالعاصمة عمّان.

وكان أعلن الديوان الملكي الهاشمي في نيسان 2024، بأن صاحبي السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين، ينتظران، بعون الله وفضله، مولودهما الأول، في صيف العام الحالي.

 




 

 


 

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